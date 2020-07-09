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Дума приняла в I чтении законопроект о рефинансировании ипотеки с маткапиталом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает рефинансирование ипотечного кредита, полученного с использованием материнского капитала.

Законопроект (№880655-7) в январе внесла в парламент вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как пояснила в ходе заседания Госдумы Яровая, законопроект снимает с заемщиков обременение в виде получения разрешения органов опеки на рефинансирование: "Потому что если семья, имеющая детей, уже несет бремя выплат по дорогой ипотеке, для чего нужно согласие органов опеки, если семья переходит на льготную, более выгодную ипотеку".

"Мы отменяем необходимость согласия первого кредитора на рефинансирование. Неразумно выглядит ситуация, когда семья, имеющая ипотеку, дорогую ипотеку, выражая намерение перейти на льготную ипотеку, вынуждена получать согласие первого кредитора, это обременение мы снимаем", - добавила она.

В пояснительной записке к документу говорилось, что анализ ситуации рефинансирования банками ипотечных кредитов с использованием материнского (семейного) капитала показывает, что и у кредитных организаций, и у потребителей возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора. Основная проблема – получение согласия органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований. Также есть необходимость оформить в общую собственность семьи объект недвижимости на этапе смены кредитора. "Законопроектом указанные проблемы снимаются. По сути, правоотношения заемщика и кредиторов становятся длящимися и считаются завершенными только после полной выплаты за объект недвижимости", - отмечалось в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума

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