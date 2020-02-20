Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, распространяющий право на получение материнского капитала на родивших первенца, а также увеличивающий сумму выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

"Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. "Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной", - отметил Володин.

Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.

Госдума

Новости по теме

Новости

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

С Плесецка запущена первая в 2020 году ракета "Союз-2" с военным спутником

Страховщики оценили в $1,2 млрд убыток за три разбившихся вертолета за 4 месяца

Задержка с поправками лишила проекты аварийного расселения бюджетных средств

Задержка с поправками лишила проекты аварийного расселения бюджетных средств

Трое пропавших в Чечне жителей Дагестана объявлены в розыск

ГИБДД решила передавать злостных нарушителей приставам для ареста машин

ГИБДД решила передавать злостных нарушителей приставам для ареста машин

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');