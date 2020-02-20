Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, распространяющий право на получение материнского капитала на родивших первенца, а также увеличивающий сумму выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

"Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. "Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной", - отметил Володин.

Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.