Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Сертификат на маткапитал можно будет получить за 5 дней вместо 15

Сертификат на маткапитал можно будет получить за 5 дней вместо 15
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов разъяснил суть внесенных в Госдуму поправок, упрощающих процедуру получения и управления средствами материнского капитала.

"Предлагается сократить срок оказания государственной услуги Пенсионного фонда России по выдаче сертификата на материнский капитал", - сказал Неверов журналистам во вторник. Он пояснил, что "сегодня этот срок составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца".

Согласно предлагаемым поправкам, "за счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до 5 дней, и семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке", добавил глава фракции.

Один документ вместо восемнадцати

Кроме того, изменения предусматривают упрощение процедуры в части распоряжения средствами маткапитала, сказал Неверов.

"Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений. По аналогии с процессом получения сертификата в случае оказания услуги процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней", - отметил руководитель фракции парламентского большинства.

Он привел пример, что "если семья решила погасить за счет маткапитала взнос за жилье, Пенсионный фонд будет взаимодействовать с кредитной организацией напрямую, родителям необходимо будет просто обратиться в ПФР с соответствующим заявлением".

"Масштабность изменений заключается в переходе предоставления гражданином в рамках получения и распоряжения материнским капиталом от 18 документов в настоящее время до одного документа - только заявления при распоряжении материнским капиталом", - сказал Неверов.

Уже на первого ребенка

Поправки внесены рядом депутатов во исполнение послания президента.

Они также продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года и предусматривают, что эту меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка (маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей), а его размер на второго ребенка увеличится до 616 тыс. 617 рублей.

Россия Сергей Неверов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Вернувшаяся из Китая петербурженка сбежала из-под карантина

Изменение Конституции

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Тюменская полиция заинтересовалась очередным видеорозыгрышем о коронавирусе

Тюменская полиция заинтересовалась очередным видеорозыгрышем о коронавирусе

Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции

Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');