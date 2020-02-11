Сертификат на маткапитал можно будет получить за 5 дней вместо 15

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов разъяснил суть внесенных в Госдуму поправок, упрощающих процедуру получения и управления средствами материнского капитала.

"Предлагается сократить срок оказания государственной услуги Пенсионного фонда России по выдаче сертификата на материнский капитал", - сказал Неверов журналистам во вторник. Он пояснил, что "сегодня этот срок составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца".

Согласно предлагаемым поправкам, "за счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до 5 дней, и семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке", добавил глава фракции.

Один документ вместо восемнадцати

Кроме того, изменения предусматривают упрощение процедуры в части распоряжения средствами маткапитала, сказал Неверов.

"Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений. По аналогии с процессом получения сертификата в случае оказания услуги процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней", - отметил руководитель фракции парламентского большинства.

Он привел пример, что "если семья решила погасить за счет маткапитала взнос за жилье, Пенсионный фонд будет взаимодействовать с кредитной организацией напрямую, родителям необходимо будет просто обратиться в ПФР с соответствующим заявлением".

"Масштабность изменений заключается в переходе предоставления гражданином в рамках получения и распоряжения материнским капиталом от 18 документов в настоящее время до одного документа - только заявления при распоряжении материнским капиталом", - сказал Неверов.

Уже на первого ребенка

Поправки внесены рядом депутатов во исполнение послания президента.

Они также продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года и предусматривают, что эту меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка (маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей), а его размер на второго ребенка увеличится до 616 тыс. 617 рублей.