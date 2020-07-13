Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин призвал чиновников не упустить исторический шанс решить жилищную проблему на всей территории России и попросил Хуснуллина как профильного вице-премьера уделить этому вопросу особое внимание.

Вице-премьер отметил, что принятая программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% позволила укрепить отрасль жилищного строительства в условиях кризиса.

В результате за I полугодие 2020 года удалось перевыполнять прошлогодний показатель по объему ипотеки в физическом выполнении на 5%, а в денежном выражении - на 14%. "Это значит, что в экономику пришло 1 трлн 440 млрд рублей, что позволило фактически спасти строительную отрасль от остановки", - объяснил он.

"Считаю, что в нашей работе ключевым вопросом будет продление мер по ипотеке. Даже при выдерживании тех параметров, которые есть сегодня, мы в этом году показатель, который был заложен по снижению ипотеки ниже 8%, уже перевыполним, несмотря на все сложности", - сказал Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

Согласно нацпроекту, среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.