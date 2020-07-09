В Москве задержан директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - У офиса "Открытой России" в Москве на Петровке люди в штатском задержали директора организации Андрея Пивоварова и координатора "Открытки" Марию Кузнецову, рассказал "Интерфаксу" еще один координатор организации Дмитрий Заир-Бек.

"Судя по камерам, в офисе пока чисто, но, видимо, скоро начнется обыск", - сказал он.

По словам активиста, на сайте Басманного суда есть информация о девяти обысках в отношении их организации, пока на утро 9 июля начались только пять из девяти.

Пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин сообщил "Интерфаксу", что в движении обыски связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию. Заявку подали от кампании "Нет!", инициировала которую "Открытая Россия".

Ранее в четверг начались обыски у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы, еще одного из лидеров кампании "Нет!" Юлии Галяминой, у координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик и у шеф-редактора "МБХ Медиа" Сергея Простакова.

"Правозащита Открытки" сообщила, что в Томске пришли с обысками домой к координатору организации Алексею Прянишникову.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

В октябре 2015 года у участников "Открытой России" обыски проводились по делу ЮКОСа, возбужденному в 2003 году.