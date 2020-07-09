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Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - После допроса в Следственном комитете по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина осталась в статусе свидетеля.

"На допросе задавали вопросы, я отвечала 51 статьей Конституции, ни на один вопрос не ответила. Я не могу комментировать, иначе у меня будет уголовное дело за разглашение тайны следствия, ограничусь тем, что очень многие делают правильные догадки относительно того, что это за дело", - сказала она журналистам после допроса.

Перед допросом у нее дома с 6 утра проходил обыск. Пресс-секретарь Галяминой уточнил, что она проходит в качестве свидетеля по делу ЮКОСа.

Обыски в четверг прошли не только у Галяминой, но и у координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, у шеф-редактора "МБХ Медиа" Сергея Простакова, в офисе "Открытой России" и редакции "МБХ Медиа", а также у координатора "Правозащиты Открытки" в Томске Алексея Прянишникова. Также обыск прошел у у директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.

Пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин сказал, что в движении обыски связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию. Среди заявителей акции Пивоваров и Усманова. Акцию власти Москвы не согласовали.

Галямина - одна из организаторов кампании "Нет!" против поправок в Конституцию. Идею кампании предложила "Открытая Россия".

Юлия Галямина Москва ЮКОС СКР Открытая Россия Андрей Пивоваров МБХ Медиа

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