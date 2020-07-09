Дело Джигурды о нарушении карантина под Нижним Новгородом рассмотрят в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области постановил направить по месту жительства административный материал в отношении актера Никиты Джигурды по поводу его поездки в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском селе Дивеево.

"Определением Дивеевского районного суда административные материалы (по делу Джигурды - ИФ) направлены в Москву", - сообщил "Интерфаксу" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев в четверг.

Ранее сообщалось, что протоколы были составлены на Джигурду и двух его сопровождающих по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В суд поступили ходатайства о рассмотрении их по месту жительства ответчиков - в Москве.

Накануне, 8 июля, в соцсетях и местных СМИ появилась информация о задержании Джигурды в Дивеево. Шоумен приехал туда с сопровождающими, одна из которых - журналист.

На размещенном в интернете видео запечатлено, как Джигурда вступает в спор с сотрудником полиции, заявляя, что не согласен с составленным на него административным протоколом и решением о введении карантина в Дивееве.

Инцидент с Волочковой

Ранее административный протокол был составлен на бывшую балерину Анастасию Волочкову, также посетившую Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, и ее водителя.

В частности, на Волочкову был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), также протоколы составлены на нее и ее водителя по ч. 2 ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), дела были переданы в Дивеевский районный суд.

Позже материалы были направлены для рассмотрения в Москву - по месту жительства ответчиков. Волочкова отказалась от дачи объяснений. Ее спутник, в свою очередь, сообщил, что они попали в Дивеево "полями", посетили святые места и перед отъездом решили зайти в продуктовый магазин, где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В конце апреля сообщалось, что у 76 человек на территории Дивеевского монастыря был выявлен коронавирус. С 25 апреля обитель закрыли на карантин. Настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова) также проходила лечение.

11 июня монастырь открыли, но посещать его могут только местные жители, поскольку в селе Дивеево продолжают действовать ограничения.