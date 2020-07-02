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Волочкова попросила рассмотреть в Москве административное дело из-за поездки в Дивеево

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывшая балерина Анастасия Волочкова просит рассмотреть в Москве административный протокол, составленный на нее во время поездки в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском селе Дивеево.

"Анастасия Волочкова направила в нижегородский суд ходатайства о рассмотрении административных материалов по месту жительства в Москве. Ходатайства будут рассмотрены судом 3 июля", - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области в четверг.

Ранее подобное ходатайство поступило от водителя экс-балерины, сопровождавшего ее в поездке.

В минувшие выходные Волочкова опубликовала у себя в инстаграме фотографии, на которых она запечатлена в Дивееве.

Она назвала свое путешествие замечательным и посетовала на свое незнание, что "губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей".

Волочкова добавила, что "заглянула в маленькие домики жителей Дивеево", где ей "абсолютно все были рады" и хотела бы "посмотреть в глаза" губернатору.

В свою очередь глава Нижегородской области Глеб Никитин написал в инстаграме, что осведомлен от жителей Дивеево о визите экс-балерины.

"Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались "окольными путями" и не без помощи местных друзей", - написал Никитин.

Он также отметил, что в Дивеево "на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве".

На Волочкову был составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), также протоколы составлены на нее и ее спутника по части 2 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), дела переданы в Дивеевский районный суд.

Волочкова отказалась от дачи объяснений. Ее спутник, в свою очередь, сообщил, что они попали в Дивеево "полями", посетили святые места и перед отъездом решили зайти в продуктовый магазин, где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В конце апреля сообщалось, что у 76 человек на территории Дивеевского монастыря был выявлен коронавирус. С 25 апреля обитель закрыли на карантин. Настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова) также проходила лечение.

11 июня монастырь открыли, но посещать его могут только местные жители, поскольку в селе Дивеево продолжают действовать ограничения.

Анастасия Волочкова. Нижегородская область коронавирус Дивеево

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