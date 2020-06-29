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Волочкову оштрафовали за посещение Серафимо-Дивеевского монастыря

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На балерину Анастасию Волочкову составили административные протоколы и выписали штрафы за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в нижегородском селе Дивеево, закрытом на карантин.

В минувшие выходные балерина опубликовала в инстаграме несколько постов с фотографиями из Дивеева, восторженно отозвалась о монастыре и о жителях села, но посетовала, что местные гостиницы были закрыты, и выразила недоумение, что монастырь закрыт для верующих, хотя в Москве карантинные меры уже отменены.

"Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?!" - написала она.

В постах за понедельник балерина сообщила, что в Дивееве была вынуждена ночевать в машине. "Когда я ехала в Дивеево, целью было помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов и окунуться в святых источниках. А оказалось, что я совершила тем самым преступление", - добавила она.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в инстаграме, что узнал от жителей Дивеева о посещении села, закрытого на карантин, звездой шоу-бизнеса.

"Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались "окольными путями" и не без помощи местных друзей", - написал он и добавил, что в Дивееве "на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве". По его словам, карантин вводится ради безопасности и местных жителей и других регионов, куда могут отправиться нарушители.

Административные протоколы, упомянутые губернатором, составили на Волочкову, уточнил информированный источник "Интерфакса". Ей вменили нарушение требований режима повышенной готовности и карантина.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает, что "в суд поступили материалы об административных правонарушениях Анастасии Волочковой". "Нарушения связаны с визитом в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области", - уточняет пресс-служба.

В конце апреля сообщалось, что у 76 человек на территории Дивеевского монастыря был выявлен коронавирус. С 25 апреля обитель закрыли на карантин. Настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова) также проходила лечение. 11 июня монастырь открыли, при этом в селе Дивеево продолжают действовать ограничения.

Я никогда не интересовался аккаунтами звёзд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звёзд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались "окольными путями" и не без помощи местных друзей. В Дивеево на душу населения заражённых в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители. Отдельно хочу отметить, что известность - это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести.

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Анастасия Волочкова Нижегородская область коронавирус Дивеево Глеб Никитин

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