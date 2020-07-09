Суд ограничил ростовчанину свободу за подделку пропусков на выход из дома

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд приговорил Федора Каргина из Ростова-на-Дону к году ограничения свободы за подделку бланков пропусков на передвижение по городу в период самоизоляции, сообщила областная прокуртура.

Суд установил, что в апреле Каргин через Telegram "приобрел у неустановленного лица шесть бланков" таких пропусков от администрации Ростовской области. Впоследствии он их подделал и попытался сбыть за 2000 рублей каждый. Однако полученными деньгами он воспользоваться не успел, так как был задержан.

На Каргина завели уголовное дело по статьям о подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК) и о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК).

В июне Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал местного жителя Евгения Черникова виновным в подделке разрешений для передвижения по городу в период самоизоляции. Черников при помощи поддельных документов смог получить девять таких пропусков, но успел продать только один. Суд оштрафовал его на 30 000 рублей.