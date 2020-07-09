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Депутат Госдумы предложил запретить в России работу филиалов иностранных НКО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России нужно запретить деятельность филиалов и отделений иностранных некоммерческих организаций и оставить только их представительства, заявил председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он сказал это на заседании комиссии по иностранному вмешательству в дела России.

"Нам представляется, что облегченная процедура получения правоспособности после включения в реестр филиалов и затруднения в контроле за уставной деятельностью дают основания в законодательном порядке исключить возможность деятельности филиалов и обособленных отделений иностранных НКО на территории РФ, - сказал депутат. - Нам представляется, что за исключением межправсоглашений и государственных договоров, всем остальным организациям достаточно иметь статус представительства, чтобы представлять интересы иностранных НКО".

Он предложил это сделать по аналогии с запретом на работу филиалов иностранных религиозных организаций.

По мнению Гаврилова, в последнее время на территории РФ растет число некоммерческих организаций с иностранным участием.

Госдума НКО

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