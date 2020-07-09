Group-IB пожаловалась Мишустину, что Huawei переманивает сотрудников за 1,5 млн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Работающие в России зарубежные технологические компании типа Huawei создают угрозу киберсуверенитету и рынку труда страны, считает CEO специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB Илья Сачков.

"По иностранным компаниям, которые находятся в России - в первую очередь Huawei - я просил бы обратить внимание, что эти компании несут функцию двойного назначения: мало того, что подрывают суверенитет РФ в плане информационной безопасности, они полностью рушат рынок труда. Специалисты с зарплатой 250 тыс. рублей получают от Huawei в России оферы на 1,2-1,5 млн рублей. Это высасывание мозгов внутри страны и полное разрушение рынка труда и заработных плат", - заявил Сачков в ходе в ходе панельной дискуссии премьер-министра Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии.

По словам Сачкова, для эффективного развития конкурентоспособности отечественной информационной безопасности необходима конкуренция с ведущими отраслевыми игроками на их рынках.

Главным конкурентом РФ на рынке информационной безопасности Сачков считает США. Американские компании используют в качестве своей основной стратегии развития высокую капитализацию и поддержку со стороны властей США, включая силовые структуры.

По словам Сачкова, Group-IB для конкуренции с зарубежными конкурентами использует стратегию умного экспорта, которая подразумевает борьбу с киберпреступностью в качестве основополагающей цели, адаптацию продуктов под каждый рынок и их суверенность.

О "токсичности" для российского экспорта

Сачков при этом считает, что российские госорганы и профильные организации иногда сами ухудшают имидж отечественных компаний, ориентированных на экспорт решений в области информационной безопасности.

В пример он привел отсутствие реакции таких органов как полиция, ФСБ, МИД на деятельность проживающего в Москве известного на весь мир киберпреступника Максима Якубца.

"Когда мы как страна назначаем главой ассоциации экспорта высоких технологий бывшего резидента СВР, выгнанного из США, - это выглядит немного странно. Это тоже отбрасывает тень на российские компании, ориентированные на экспорт", - добавил Сачков (имеется ввиду Ассоциация экспорта технологического суверенитета и ее руководитель Андрей Безруков - ИФ).

Также Сачков считает, что "токсичности" для российского экспорта в сфере информационной безопасности добавляет позиция, которая транслируется на должности спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.