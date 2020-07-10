Минфин направил в правительство законопроект по налоговому маневру для IT

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил поправки в налоговое законодательство, касающиеся реализации налогового маневра для IT-отрасли, говорится в сообщении министерства.

Соответствующий законопроект направлен в правительство.

В рамках маневра планируется снизить ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3%. Льготы будут действовать на постоянной основе.

Одновременно с этим Минфин пересмотрел льготы по налогу на НДС для производителей софта. В рамках законопроекта предлагается оставить нулевую ставку по налогу для производителей, включенных в реестр отечественного ПО.

Помимо этого, такими же льготами предлагается обеспечить компании в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники, включенные в соответствующий реестр.

"Мы формируем благоприятную среду для интенсивного развития IT-отрасли в стране, высвобождаем ресурсы IT-компаний для инвестирования в запуск новых проектов, а, следовательно, и создание дополнительных рабочих мест. Самое главное, что в результате снизится стоимость цифровых разработок для конечного потребителя", - приводятся в сообщении слова главы Минфина Антона Силуанова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что налоговые льготы будут предоставлены компаниям, 90% доходов которых поступают от реализации ПО и услуг по его разработке и поддержке, а также облачных сервисов.

Вопрос о том, войдут ли крупнейшие российские IT-компании – "Яндекс" и Mail.ru Group – в список льготников, до сих пор остается открытым.