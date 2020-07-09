Экс-главе ингушского Минфина смягчили меру пресечения по делу о растрате 2 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест бывшему министру финансов Ингушетии Руслану Цечоеву.

"Задержанный в декабре минувшего по делу о растрате 2 млрд руб. бюджетных средств бывший министр Цечоев по решению суда отправлен под домашний арест", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс" источник в Назрановском суде республики.

Как сообщали агентству в региональном управлении СКР, по данным следствия, Цечоев совместно с начальником отдела компенсационных выплат Вахой Берсановым с 2014 по 2017 год израсходовали субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступившие из бюджета РФ, на цели, не соответствующие условиям их получения.

В конце минувшего года Магасский районный суд Ингушетии приговорил Цечоева и Берсанова к пяти годам колонии. Цечоев на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск.

Приговор суда первой инстанции не вступил в силу. Защита экс-министра подала жалобу на решение Магасского районного суда в Верховный суд Ингушетии.

3 декабря Цечоев был задержан на территории Северной Осетии и передан ингушским правоохранителям. 60-летний бывший чиновник был взят под стражу.

В розыск объявлен его бывший подчиненный Ваха Берсанов.