Задержан осужденный за растрату 2 млрд рублей экс-глава ингушского Минфина

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали объявленного в розыск бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева. Ранее он был осужден на пять лет по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. О его задержании сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, Цечоев был задержан рано утром во вторник силовиками на территории Северной Осетии и передан ингушским сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас 60-летний бывший высокопоставленный чиновник находится в отделе полиции, уточнил источник.

По данным следствия, экс-министр Цечоев совместно с начальником отдела компенсационных выплат Вахой Берсановым с 2014 по 2017 год израсходовали субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступившие из бюджета РФ, на цели, не соответствующие условиям их получения и траты, на сумму более 2 млрд рублей. Затем бывший начальник отдела компенсационных выплат отправил в Минфин РФ отчеты о целевом расходовании денежных средств, несмотря на допущенные нарушения.

На днях Магасский районный суд приговорил Цечоева и Берсанова к пяти годам колонии. Цечоев на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника была разослана по отделам полиции городов и районов.

Приговор первой инстанции не вступил в силу. Защита экс-министра подала жалобу на решение Магасского районного суда в Верховный суд Ингушетии.

Берсанов так же скрылся от правосудия.