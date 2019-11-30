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Экс-глава Минфина Ингушетии получил пять лет колонии за растрату 2 млрд рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств (п. "б" ч. 2 ст.285.1 УК РФ), сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник в суде.

Собеседник агентства отметил, что сам подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника разослана по отделам полиции городов и районов. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Как сообщали "Интерфаксу" в СК РФ, в мае 2015 года Цечоев стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных денег на сумму 2 млрд рублей. В декабре 2014 года чиновник направил остаток денег, предоставленных республике федеральным бюджетом в виде субсидий, на погашение дефицита бюджета республики. Таким образом, он нарушил условия использования средств.

По данным следствия, чтобы скрыть нарушение, 55-летний Цечоев вернул в федеральный бюджет поступившие из этого же бюджета за январь, февраль и март 2015 года средства дотаций в размере 1 миллиарда 900 тысяч рублей под видом возврата остатка средств.

В отношении Цечоева было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере).

Ингушетия Руслан Цечоев

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