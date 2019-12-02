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Осужденный за растрату экс-начальник отдела ингушского Минфина скрылся от правосудия

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Ингушетии объявлен в розыск второй осужденный по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере - экс-начальник отдела компенсационных выплат Минфина региона Ваха Берсанов. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По имеющейся информации, вслед за экс-министром финансов Русланом Цечоевым от правосудия скрылся бывший начальник отдела Минфина, приговоренный на днях к пяти годам колонии-поселения Магасским районным судом Ингушетии за растрату 2 млрд бюджетных рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас 40-летнего экс-чиновника ищут правоохранительные органы.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

По данным следствия, экс-министр совместно с начальником отдела компенсационных выплат Берсановым с 2014 по 2017 год израсходовали субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступившие из бюджета РФ, на цели, не соответствующие условиям их получения и траты, на сумму более 2 млрд рублей. Затем бывший начальник отдела компенсационных выплат отправил в Минфин РФ отчеты о целевом расходовании денежных средств, несмотря на допущенные нарушения.

2 декабря представитель регионального управления СКР сообщал агентству "Интерфакс", что Магасский районный суд приговорил Берсанова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В минувшую субботу Магасский районный суд приговорил Цечоева так же к пяти годам колонии. Сам подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника разослана по отделам полиции городов и районов. В настоящее время его местонахождение не известно.

Приговор первой инстанции не вступил в силу. Защита экс-министра подала жалобу на решение Магасского районного суда в Верховный суд Ингушетии.

Ингушетия

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