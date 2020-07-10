Источник узнал об этапировании в Москву задержанного ингушского депутата

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Депутат парламента Ингушетии Якуб Белхороев, задержанный в Назрановском районе по подозрению в хищении 17 млн рублей Фонда социального страхования (ФСС) региона, будет перевезен в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, следственные действия с задержанным проводят в одном из отделений силовых структур, а в отделение полиции или МВД его не доставляли.

В селе Сурхахи дома у Белхороева и у его водителя, который также задержан, проходят обыски, всего они проводятся по нескольким адресам в этом населенном пункте, сообщил информированный источник агентства. По его данным, оперативные и следственные мероприятия проводятся прикомандированными из Москвы силовиками.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее 10 июля СКР сообщил, что Белхороев задержан по подозрению в присвоении и растрате более чем 17 млн рублей. Следствие считает, что он по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, своих родственников и близких.

В пресс-службе регионального отделения "Единой России" сообщили, что депутата могут исключить из партии, если его вина будет доказана.