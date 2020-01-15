В деле об убийстве главы центра "Э" Ингушетии появилось еще двое задержанных

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии задержали еще двух местных жителей по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму регионального МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Как сообщил информированный источник "Интерфакса", роль задержанных в деле уточняется.

Братья Эльджаркиевы были застрелены в Москве 2 ноября. В дело об их убийстве включен эпизод с нападением на силовика в январе 2019 года: тогда его машину обстреляли рядом с границей Чечни и Ингушетии.

Ранее сообщалось, что по делу арестованы не менее 12 человек. Предполагаемый исполнитель преступления Курейши Картоев арестован заочно и объявлен в международный розыск. Картоев - член общины баталхаджинцев. По данным защиты, следствие считает, что покушение на Эльджаркиева совершили за его профессиональную деятельность и поскольку его подозревали в причастности к убийству лидера баталхаджинцев Ибрагима Белхароева.

14 января сотрудники центра "Э" провели обыски в селе Сурхахи у Або Аушева - бывшего водителя-охранника Ибрагима Белхороева.