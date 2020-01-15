Поиск

В деле об убийстве главы центра "Э" Ингушетии появилось еще двое задержанных

В деле об убийстве главы центра "Э" Ингушетии появилось еще двое задержанных
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии задержали еще двух местных жителей по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму регионального МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Как сообщил информированный источник "Интерфакса", роль задержанных в деле уточняется.

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Братья Эльджаркиевы были застрелены в Москве 2 ноября. В дело об их убийстве включен эпизод с нападением на силовика в январе 2019 года: тогда его машину обстреляли рядом с границей Чечни и Ингушетии.

Ранее сообщалось, что по делу арестованы не менее 12 человек. Предполагаемый исполнитель преступления Курейши Картоев арестован заочно и объявлен в международный розыск. Картоев - член общины баталхаджинцев. По данным защиты, следствие считает, что покушение на Эльджаркиева совершили за его профессиональную деятельность и поскольку его подозревали в причастности к убийству лидера баталхаджинцев Ибрагима Белхароева.

14 января сотрудники центра "Э" провели обыски в селе Сурхахи у Або Аушева - бывшего водителя-охранника Ибрагима Белхороева.

Ингушетия Центр Э МВД Ибрагим Эльджаркиев Абдулахмед Эльджаркиев Москва Басманный суд Курейша Картоев

Новости по теме

Новости
Дело о пытках в ярославской колонии

Первый фигурант дела об избиении заключенного в ярославской ИК осужден на 4 года

Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым

"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

Операторы платного ТВ отключили управление просмотром общедоступных каналов

В порту Махачкалы загорелся иранский танкер

Источник назвал возможные причины взрыва газа в уфимском жилом доме

Трое уфимцев пострадали при обрушении потолка после взрыва газа в жилом доме

Что произошло за день: вторник, 14 января

Ходорковский и Лебедев

Минюст РФ отметил, что решение ЕСПЧ по Ходорковскому не повлечет отмены приговора

Москва и Петербург не перешли на новые правила обращения с твердыми отходами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');