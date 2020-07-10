Митрополит Иларион назвал лишение Святой Софии музейного статуса ударом по православию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион с сожалением отметил, что лишение храма святой Софии статуса музея является ударом по мировому православию.

"Мы с большим сожалением, с большой болью воспринимаем то, что это решение сегодня было принято. Это удар по всему мировому православию, потому что для всех православных христиан по всему миру храм Святой Софии - это такой же символ, как для католиков храм Святого Петра в Риме", - сказал митрополит в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

При этом он отметил, что для Русской православной церкви этот собор "остается храмом, посвященным Христу Спасителю".

При этом иерарх отметил, что данное решение было ожидаемым и неоднократно анонсировалось, но все-таки до последнего момента надеялись на то, что власти Турции его пересмотрят.

Митрополит высказал мнение, что "это решение, безусловно, повлияет, и повлияет отрицательно на взаимоотношения Турции с христианским миром", отметив, что власти Турции не желают идти на компромисс и неоднократно показали это своими действиями.

"Неоднократно заявлялось о том, что статус Святой Софии – это внутренне дело Турции, Турция сама решает, что делать с этим храмом. Поэтому сейчас очевидно, что Турция не захотела идти на компромисс, и Турция не захотела услышать голоса тех христианских лидеров и голоса тех политических лидеров, которые призывали это решение не принимать", - сказал митрополит Иларион.

Иерарх подчеркнул, что историческая судьба России была определена именно в этом храме, поэтому он особенно дорог россиянам. "Тот исторический выбор, который был сделан князем Владимиром, он был предопределён посещением (его послами - ИФ) храма Святой Софии, а это был выбор, который, в свою очередь, предопределил всю историю Руси, то есть христианство на Руси связано непосредственно с этим храмом. И, конечно, этот храм является для нас символом", - напомнил митрополит.

Судьба мозаики под вопросом

Он выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой чудом сохранившейся мозаики, украшающей храм. "Когда этот храм впервые был превращен в мечеть, большинство мозаичных изображений было просто сбито молотками, и лишь небольшая часть сохранилась под штукатуркой. Вот что будет с этими мозаиками – их собьют молотками, или их замажут штукатуркой, или их каким-нибудь образом скроют от глаз тех мусульман, которые будут молиться в этом месте? Эти и многие вопросы сейчас задают православные христиане по всему миру", - заключил представитель РПЦ.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ранее констатировал, что "обеспокоенность миллионов христиан не была услышана". По его словам, сегодняшнее решение суда показывает, что "все призывы о необходимости чрезвычайной деликатности в данном вопросе проигнорированы".

6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии.

"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорилось, в частности, в заявлении предстоятеля РПЦ.

Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – ранее в пятницу отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получил статус музея.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ об изменении статуса собора Святой Софии с музейного на объект мусульманского культа.