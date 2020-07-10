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Богослужения в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся 24 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молитвы 24 июля", - сказал он в телевизионной речи.

"Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - уточнил он.

Также президент призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети, причем возражения против судебного постановления будут расцениваться как "нарушение нашего (турецкого - ИФ) суверенитета".

Ранее в пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как мечеть.

До этого в пятницу Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турция Стамбул собор Святой Софии Реджеп Тайип Эрдоган

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