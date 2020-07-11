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Кудрин посчитал необходимым дать больше самостоятельности российским регионам

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин высказал мнение, что в России нужно повышать самостоятельность регионов и вкладываться в развитие крупных агломераций.

"Я бы назвал региональную политику большим, серьезным направлением реформ. Нам нужно повышать самостоятельность регионов, отдавать полномочия, отдавать имущество, земли, давать распоряжаться землей. 65% земли в нашей стране не разграничены", - сказал он в ходе лекции выпускникам Российской экономической школы в субботу.

По его словам, в России "нужно создавать крупные агломерации, и зачастую больше уделять вложениям государственных инвестиций в горизонтальные связи между регионами, а самое главное - в объединение нескольких крупных субъектов РФ".

"Можно создать крупную агломерацию мирового уровня, сопоставимую, ну, или хотя бы приближающуюся к Москве и Петербургу, вокруг Екатеринбурга - там есть Пермь, и Челябинск, и другие крупные регионы, - сказал Кудрин. - Можно создать поволжскую крупную агломерацию".

Глава Счетной палаты считает, что таким образом "существенно повысится производительность, существенно будет выше сплав науки, производства, рабочей силы, перетока и мобильность такой рабочей силы". Как он отметил, "это очень важно сегодня".

Счетная палата Алексей Кудрин

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