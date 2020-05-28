Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вернулся к вопросу, который поднимал еще будучи независимым экспертом: раскрывать ли публично доходы топ-менеджеров госкомпаний.

Острая фаза дискуссии по этой теме пришлась на 2014-2015 годы. В декабре 2014 года вышло правительственное постановление, которое можно было трактовать как однозначное указание руководителям госкомпаний публиковать сведения о своих доходах в интернете. Активнее всех его комментировал занимавший тогда должность главы "РЖД" Владимир Якунин, который называл открытую публикацию сведений о доходах угрозой для безопасности членов своей семьи и "демонстрацией ради демонстрации" в духе социализма.

Однако всего через несколько месяцев противникам раскрытия данных о доходах топ-менеджеров удалось развернуть ситуацию: в марте 2015 года госкомпаниям были направлены разъяснения по трактовке документа. Из них следовало, что руководители госкомпаний обязаны по-прежнему направлять данные о доходах в правительство, но раскрывать их публично не должны: это коммерческий рынок и коммерческая тайна, поясняла решение Наталья Тимакова, пресс-секретарь возглавлявшего тогда правительство Дмитрия Медведева.

Кудрин, тогда - глава Комитета гражданских инициатив, этот шаг подверг публичной критике, заявив, что доходы глав госкомпаний должны публично раскрываться. Впрочем, ситуацию это не поменяло: сейчас публикуются только данные о доходах руководства госкорпораций, компании с госучастием их не раскрывают.

Как сообщил источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, Кудрин вновь поднял эту тему в апрельском письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина по итогам проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия "Проверка эффективности корпоративного управления в хозяйственных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности".

Кудрин отмечает, что сейчас у топ-менеджмента АО, включенных в спецперечень (это все крупнейшие госкомпании - ИФ), нет обязанности представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, а также об имуществе и обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей.

Счетная палата полагает целесообразным "предложить правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению топ-менеджментом АО, где государство имеет блокирующий пакет акций, сведений о своих доходах", сказано в письме.

"В настоящее время вопрос по раскрытию менеджментом госкомпаний сведений о доходах находится в стадии выработки предложений", - сообщили "Интерфаксу" в Счетной палате.