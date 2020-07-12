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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Стихийная акция продолжается на площади имени Ленина возле здания правительства края в Хабаровске, где уже второй час ночи.

После предупреждений четверо молодых людей задержаны полицейскими. Один из задержанных нетрезв.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

12 июля митингующие в полдень собрались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц. Вечером шествие продолжилось.

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля. По данным УМВД по краю, в ней приняли участие от 10 до 12 тыс. человек.

Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Хабаровский край Хабаровск Сергей Фургал

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