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Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер российского правительства, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск, где после задержания губернатора Сергея Фургала прошли несанкционированные уличные акции, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

О причинах приезда вице-премьера и плане его работы в Хабаровском крае пока не сообщается.

Фургала 9 июля задержали и привезли в Москву, на следующий день он был арестован до 9 сентября. Губернатору Хабаровского края предъявили обвинение в причастности к убийствам хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах и организации покушения на еще одного предпринимателя.

В выходные тысячи людей вышли на несанкционированные акции в поддержку Фургала.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хабаровский край Сергей Фургал Юрий Трутнев

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