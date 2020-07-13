Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер российского правительства, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск, где после задержания губернатора Сергея Фургала прошли несанкционированные уличные акции, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

О причинах приезда вице-премьера и плане его работы в Хабаровском крае пока не сообщается.

Фургала 9 июля задержали и привезли в Москву, на следующий день он был арестован до 9 сентября. Губернатору Хабаровского края предъявили обвинение в причастности к убийствам хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах и организации покушения на еще одного предпринимателя.

В выходные тысячи людей вышли на несанкционированные акции в поддержку Фургала.