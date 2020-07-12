В Хабаровске продолжилась акция в поддержку арестованного губернатора

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, в воскресенье вновь вышли на центральную площадь Хабаровска, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Митингующие собрались на площади Ленина, затем выдвинулись по одной из проезжих частей улицы имени Муравье-Амурского. Автомобилисты в знак солидарности поддерживают участников акции, сигналя из своих машин.

Полиция усилила меры безопасности. Так, в здание краевого правительства, расположенное на площади Ленина, около полудня по местному времени прибыли экипированные сотрудники правоохранительных органов. Количество митингующих в воскресенье значительно меньше, чем накануне.

Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции.

"На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению Covid-19. Берегите себя и своих близких!" -говорится в распространенном пресс-службой правительства края обращении.

Как сообщалось, в субботу, 11 июля, в несанкционированной акции, по данным УМВД по краю, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек. Они прошли шествием по центральным улицам, скандируя "Свободу Фургалу!" и более четырех часов стояли у здания правительства.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

СК предъявил Фургалу обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств). 10 июля Фургал был арестован.