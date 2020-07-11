В Хабаровске на акцию в поддержку арестованного губернатора пришли до 12 тыс. человек

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 10 июля по подозрению в организации убийства, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В субботу в Хабаровске прошла массовая несанкционированная акция в поддержку Фургала.

Участники стихийного митинга собрались в полдень по местному времени на центральной площади имени Ленина, где традиционно проходят военные парады и марш "Бессмертного полка". Городские власти накануне оградили площадь по периметру металлическими ограждениями, объяснив это необходимостью проведения работ по ее дезинфекции, однако митингующие убрали забор и вышли на площадь. После этого колонна отправилась шествием по центральной улице имени Муравьева-Амурского, скандируя "Свободу Фургалу!". Движение автомобилей при этом пришлось остановить, а автомобилисты в знак солидарности гудели клаксонами.

Хабаровчане прошли от площади Ленина до площади Славы, переместились на другую улицу - Ленина и вернулись обратно, пройдя около 4-5 км.

Большинство участников акции, среди которых были как молодежь, так и люди среднего и старшего поколения, были без масок. Между тем, в городе действует запрет на проведение массовых публичных мероприятий.

Полиция наблюдала за происходящим, а на некоторых участках колонну сопровождала машина дорожно-патрульной службы.

После этого митинг продолжился возле входа в здание правительства Хабаровского края.

Несанкционированная акция в общей сложности продолжалась более четырех часов и обошлась без инцидентов и задержаний.