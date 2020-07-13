Путин предложил определить общенациональные цели до 2030 года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил подготовить планы по реализации национальных целей и проектов и после 2024 года, определить общенациональные цели на предстоящее десятилетие. Он заявил это на президентском совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Несмотря на объективные текущее трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными. Да, мы обязательно должны учитывать новые факторы и обстоятельства, особенно связанные с эпидемией и последовавшим экономическим кризисом, теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в глобальной экономике, и у нас в стране", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами.

"В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - добавил президент.

"Что еще очень важно. Есть поручение правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению деловой активности, перечень системных решений для преодоления экономического спада для входа на траекторию устойчивого роста. Уважаемые коллеги, я предлагаю погрузить, интегрировать меры этого плана в национальные проекты, проработать все значимые организационные вопросы", - продолжил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил, что сроки достижения национальных проектов возможно продлить до 2030 года, но скорректировать ключевые параметры этих проектов нужно осенью, к формированию проекта бюджета на ближайшие три года.

Премьер отметил, что из-за последствий коронавируса будут жесткие бюджетные ограничения: "Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой, создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета". Это придется учитывать при определении целевых показателей и темпов движения к этим целям, так что он допустил продление сроков достижения национальных целей до 2030 года.

Он обратил внимание на необходимость "обеспечить максимальную преемственность" по отношению к тем целям развития, которые были определены президентом два года назад и учитывать уже накопленный опыт реализацации нацпроектов.

Премьер подчеркнул, что в логике национальных целей предложены и ключевые инициативы общенационального плана по восстановлению экономики, задача которого - преодолеть спад и вернуться к экономическому росту для того, чтобы достичь национальных целей развития экономики в новых условиях.

"Общенациональный план - это, по сути, переходный документ от антикризисных мер к развитию, в нем содержится часть общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие два года", - сказал он.

Он подчеркнул, что при этом потребуются дополнительное планирование и изменения различных стратегических документов. "Все это определяет конкретные направления работы правительства на ближайшие годы и, безусловно, требует определенной корректировки главных параметров национальных проектов, а также базовых подходов к способам, этапам и формам их выполнения", - заключил Мишустин.