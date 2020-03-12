В Кремле о "поправке Терешковой" узнали в режиме онлайн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой "об обнулении президентских сроков", которая была предложена непосредственно на заседании нижней палаты 10 марта, стала новой для Кремля инициативой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это была инициатива парламентария, о ее предложениях в Кремле узнали "вместе со всеми",

На вопрос, считают ли в Кремле правильным, что данная поправка не обсуждалась на заседаниях рабочей группы по вопросам изменения Конституции, Песков сказал: "Депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право вносить и выступать с законодательными инициативами. В данном случае она (Терешкова) и иные депутаты реализовали это свое законное право".

На просьбу уточнить, как в Кремле понимают термин "обнуление": затрагивает ли он нынешний срок президента, Песков уточнил: "Такого термина, как обнуление, нет. Обнуление - это, скорее, разговорный русский язык".

Песков также предположил, что Терешкова при внесении предложения по поправке в Конституцию, вероятно, руководствовалась необходимостью сохранения стабильности в стране в условиях "чрезвычайной турбулентности" в мире.

При этом, подчеркнул Песков, согласно предложенным поправкам, норма об ограничении по количеству сроков пребывания одного лица на президентском посту в стране в Конституции остается, а "изъятие для действующего президента носит разовый характер (...) в связи с ситуацией".