Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии предъявило обвинение в руководстве преступным сообществом бизнесмену Анатолию Быкову, которого ранее обвинили в организации двух убийств, сообщает пресс-служба СКР.

По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы, чтобы захватить лидирующее положение в криминальной среде Красноярского края, контроль за деятельностью участников преступных групп и извлекать от этого материальной выгоды – сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими.

Обвинение предъявлено по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным следствия, Быков в целях поддержания в преступном сообществе внутренней дисциплины, безопасности и конспирации ввел определенные и единые для всех участников нормы поведения и санкции за их нарушения.

В последующем Быков координировал преступную деятельность этих групп, создавал устойчивые связи между ними и условия для совершения преступлений. Он также разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между ОПГ с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что члены ОПГ для захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде региона убили криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году .

Как сообщалось, Быкова обвиняют в соучастии в двойном убийстве 1994 года. Бизнесмена и экс-депутата красноярского заксобрания задержали в Красноярске 8 мая. Уголовное дело расследуется по статье 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пунктам "з","н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

Быков арестован, его адвокат заявлял, что у его подзащитного подозревают коронавирус.