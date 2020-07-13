Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии предъявило обвинение в руководстве преступным сообществом бизнесмену Анатолию Быкову, которого ранее обвинили в организации двух убийств, сообщает пресс-служба СКР.

По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы, чтобы захватить лидирующее положение в криминальной среде Красноярского края, контроль за деятельностью участников преступных групп и извлекать от этого материальной выгоды – сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими.

Обвинение предъявлено по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным следствия, Быков в целях поддержания в преступном сообществе внутренней дисциплины, безопасности и конспирации ввел определенные и единые для всех участников нормы поведения и санкции за их нарушения.

В последующем Быков координировал преступную деятельность этих групп, создавал устойчивые связи между ними и условия для совершения преступлений. Он также разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между ОПГ с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что члены ОПГ для захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде региона убили криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году .

Как сообщалось, Быкова обвиняют в соучастии в двойном убийстве 1994 года. Бизнесмена и экс-депутата красноярского заксобрания задержали в Красноярске 8 мая. Уголовное дело расследуется по статье 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пунктам "з","н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

Быков арестован, его адвокат заявлял, что у его подзащитного подозревают коронавирус.

Красноярский край СКР Анатолий Быков

Новости по теме

Новости

Трутнев заявил, что до губернаторских выборов не было данных о прошлом Фургала

"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру

"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года

МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

В России коронавирус обнаружен еще у 6 537 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 6 537 человек

МИД заявил, что внешние силы не должны вмешиваться в ситуацию с собором Святой Софии

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Из-за разлива авиационного топлива на Таймыре введен режим ЧС

Из-за разлива авиационного топлива на Таймыре введен режим ЧС

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');