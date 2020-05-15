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Свидетели назвали бизнесмена Быкова заказчиком и главным организатором двойного убийства

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение бизнесмену и экс-депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову по уголовному делу об убийстве двух человек в 1994 году, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следователей, в настоящее время подтвержден факт знакомства Быкова с убитым Александром Наумовым, наличие у них деловых отношений и конфликта между ними, "после которого Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле".

"В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку", - говорится в сообщении.

Также оперативники провели проверки показаний на месте, очные ставки, в ходе которых свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания.

Дело бизнесмена Быкова

Ранее со ссылкой на информированный источник "Интерфакса" сообщалось, что Быкову предъявлено обвинение по уголовному дело о двойном убийстве. По данным собеседника агентства, на очной ставке организатор преступления Владимир Татаренков подтвердил свои показания об участии Быкова в организации убийства Наумова и его знакомого - Кирилла Войтенко.

7 мая бизнесмен был задержан правоохранительными органами в Красноярске. 8 мая Свердловский районный суд Красноярска по ходатайству следователей арестовал Быкова на два месяца. Позднее адвокат бизнесмена Алексей Прохоров направил в суд апелляцию на арест своего клиента.

По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего Наумова, который был членом преступной группы, возглавляемой Быковым, произошел конфликт с бизнесменом "в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности". Через некоторое время перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв.

Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему знакомому - Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды.

Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко ехали на автомобиле в Красноярске, непосредственные исполнители убийства - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли их из автомата и пистолета.

С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год являлся депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии "Патриоты России", которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62% голосов избирателей.

СКР Анатолий Быков Александр Наумов Красноярский край

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