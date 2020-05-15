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Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинение по делу о двойном убийстве

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Следователи предъявили бизнесмену и экс-депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение по делу об убийстве двух человек в 1994 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обвинение Быкову предъявлено, проведены очные ставки с другими участниками дела - Татаренковым (ранее давшим показания о причастности Быкова к преступлению - ИФ) и Бакуровым (исполнителем убийства - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

В РоссииИсточник сообщил о задержании в Красноярске бизнесмена и политика Анатолия БыковаИсточник сообщил о задержании в Красноярске бизнесмена и политика Анатолия БыковаЧитать подробнее

По его словам, на очной ставке с Быковым Татаренков подтвердил свои показания.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

9 мая Свердловский районный суд Красноярска арестовал задержанного накануне Быкова по делу об организации убийства двух человек.

По данным следствия, в 1994 году Быков из-за конфликта организовал убийство члена возглавляемой им преступной группировки, а также его знакомого. Показания о причастности бизнесмена к убийству дал другой участник преступления - осужденный на 13 лет колонии Владимир Татаренков. Ранее был осужден и исполнитель преступления Бакуров - он получил пожизненный срок.

С 1998 по 2000 год Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год являлся депутатом законодательного собрания Красноярского края.

В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение партии "Патриоты России", на выборах в городской совет депутатов Красноярска оно получило 25,62% голосов избирателей.

Анатолий Быков Красноярский край

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