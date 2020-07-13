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"Единая Россия" приостановила членство ингушского депутата, обвиняемого в растрате 19 млн руб.

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Руководство ингушского отделения "Единой России" решило приостановить членство в партии депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева, арестованного по делу о растрате средств республиканского Фонда социального страхования (ФСС) в бытность главой этого ведомства.

"Принято решение приостановить членство в партии депутата республиканского парламента Якуба Белхороева", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального отделения.

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По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям путем присвоения и растраты денег фонда в сумме порядка 19 млн рублей. "По фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым", - заявили в СК. Следствие полагает также, что он по фиктивным документам оформил инвалидность себе, членам своей семьи и людям из близкого окружения.

По ходатайству следствия суд арестовал Белхороева, его водителя и сотрудника фонда Белана Тачиева.

Белхороев является внуком почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации. С 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания республики шестого созыва, членом фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, входит в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. До избрания депутатом работал главой городского совета Магаса и управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Ингушетия Единая Россия Якуб Белхороев

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