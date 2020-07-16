Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Арестованный ингушский депутат Белхороев доставлен в Москву

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в растрате около 19 млн рублей из Фонда социального страхования (ФСС) Ингушетии депутат Народного собрания республики Якуб Белхороев доставлен в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня Белхороева этапировали в Москву. В ближайшее время будет проведен его допрос в Следственном комитете", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей следственных органов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу" о возможной отправке Белхороева в Москву. О задержании депутата стало известно 10 июля.

По данным Следственного комитета РФ (СКР), Белхороев присвоил и растратил средства ингушского ФСС, когда был главой этого учреждения. "По фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым", - заявили ранее в СКР.

Ведомство полагает также, что "Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения". В рамках расследования депутат и его водитель, сотрудник фонда Белан Тачиев, арестованы.

Руководство ингушского регионального отделения "Единой России" приостановило членство Белхороева в партии.

Белхороев является внуком почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации. С 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания республики шестого созыва, членом фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, входит в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. До избрания депутатом работал главой городского совета Магаса и управляющим региональным отделением ФСС.

Якуб Белхороев Ингушетия ФСС СКР Москва

Новости по теме

Новости

Выложивших фото Гитлера и Власова на онлайн-акции "Бессмертный полк" будут судить

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В СКР заявили о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к убийствам

В СКР заявили о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к убийствам

Сергей Шнуров решил пока не баллотироваться в Думу

Сергей Шнуров решил пока не баллотироваться в Думу

Правительство Поморья планирует завершить рекультивацию участка в Шиесе в 2024 году

Протесты в Москве

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Для россиян, работающих на "удаленке", введут график взаимодействия

Для россиян, работающих на "удаленке", введут график взаимодействия

Шествие "Бессмертного полка" перенесено на неопределенный срок

Шествие "Бессмертного полка" перенесено на неопределенный срок
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова под арестом

Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова под арестом

Памфилова допустила перенос единого дня голосования на лето из-за школьников

Памфилова допустила перенос единого дня голосования на лето из-за школьников

НИИ гриппа призвал сделать прививку к новому сезону, так как старые вакцины уже неэффективны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');