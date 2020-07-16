Арестованный ингушский депутат Белхороев доставлен в Москву

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в растрате около 19 млн рублей из Фонда социального страхования (ФСС) Ингушетии депутат Народного собрания республики Якуб Белхороев доставлен в Москву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня Белхороева этапировали в Москву. В ближайшее время будет проведен его допрос в Следственном комитете", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей следственных органов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу" о возможной отправке Белхороева в Москву. О задержании депутата стало известно 10 июля.

По данным Следственного комитета РФ (СКР), Белхороев присвоил и растратил средства ингушского ФСС, когда был главой этого учреждения. "По фиктивным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым", - заявили ранее в СКР.

Ведомство полагает также, что "Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения". В рамках расследования депутат и его водитель, сотрудник фонда Белан Тачиев, арестованы.

Руководство ингушского регионального отделения "Единой России" приостановило членство Белхороева в партии.

Белхороев является внуком почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации. С 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания республики шестого созыва, членом фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, входит в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. До избрания депутатом работал главой городского совета Магаса и управляющим региональным отделением ФСС.