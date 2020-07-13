Рекультивация земли после разлива керосина на Таймыре займет до месяца

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рабочие и спасатели собрали порядка 25 кубометров топливно-водяной жидкости на месте разлива авиационного топлива у поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, сообщает пресс-служба районной администрации со ссылкой на начальника штаба ГО и ЧС АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель") Евгения Борца.

"Береговая зона малого озера с двух сторон обработана сорбентами, в настоящий момент сбор топливно-водяной смеси продолжается. По плану ликвидации разлива нефтепродуктов, рекультивация земельного участка должна занять до 30 дней", - сказал Борец на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Комиссия рекомендовала "Норильсктрансгазу" продолжать ликвидировать последствия аварии, в также при необходимости помогать с доставкой сотрудников Росприроднадзора и Росрыболовства в поселок Тухард для мониторинга воздействия на окружающую среду в зоне ЧС.

Опергруппе рекомендовано ежедневно проводить мониторинг в зоне разлива с помощью беспилотника.

В воскресенье около 44,5 тонн (55 куб. м) авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". Топливо попало в водоем, в поселке ввели режим ЧС. На месте аварии установили восемь боновых заграждений.

СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).