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"Норникель" сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.

По ее данным, разгерметизация продолжалась около 15 минут.

Ранее пресс-служба "Норильсктрансгаза" сообщала о разливе до 20 тонн керосина при разгерметизации трубопровода на Таймыре.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.

Пресс-служба "Норильсктрансгаза" сообщила, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.

Таймыр Красноярский край Норильсктрансгаз Норникель

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