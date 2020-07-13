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В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений
Озеро, в которое попало авиационное топливо в поселке Тухард
Фото: Пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели "Норникеля" и Мурманского морского спасательного отряда установили восемь линий боновых заграждений на водоемах у поселка Тухард на Таймыре, где 12 июля произошел разлив авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода. Об этом сообщилапресс-служба правительства Красноярского края.

Авария на ТЭЦ в Норильске

По данным чиновников, там в озеро вылилось около 44 тонн (55 кубометров) горючего.

На место происшествия направлены аварийные бригады, вертолетом доставлено дополнительное оборудование. "Установлено восемь линий боновых заграждений, разлив локализован, загрязненный участок почвы обработан сорбентом", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели продолжают обрабатывать береговую линию и собирать топливно-водяную смесь, определено место для складирования загрязненного грунта. Взятые пробы воды и почвы отправлены на экспертизу в Красноятск.

К месту разлива выехала межведомственная рабочая группа, в которую вошли заместитель главы Таймырского района, прокурор, представители Росприроднадзора и министерства экологии и рационального природопользования края.

В ликвидации ЧС участвуют 64 человека и пять единиц техники.

Пресс-служба "Норникеля" сообщила 12 июля об утечке авиатоплива из-за разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз". Утечка продолжалась около четверти часа. Затем прокачка топлива была остановлена. В "Норильсктрансгазе" считают, что угрозы для жизни и здоровья людей нет.

В районе происшествия введен режим ЧС. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Таймыр Норникель Норильсктрансгаз Тухард

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