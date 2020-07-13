Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Сафронову предъявлено обвинение, на Таймыре ликвидируют разлив топлива, Венгрия первой из стран ЕС начнет впускать россиян

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Таймыре введен режим ЧС из-за разлива 44,5 тонн авиатоплива. На водоемах у поселка Тухард установлены восемь линий боновых заграждений для сбора горючего, которое вылилось из трубопровода "Норильсктрансгаза". На ликвидацию последствий разлива уйдет около месяца. Между тем "Норникель" решил уволить руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру в конце июня.

- Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Его адвокат Иван Павлов заявил, что защите не предоставили доказательств вины журналиста и советника главы "Роскосмоса". Он также рассказал, что специалисты ФСБ не нашли секретных сведений в статьях Сафронова, а следствие считает, что он обменивался с чешскими спецслужбами зашифрованными сообщениями. Журналисты провели у СИЗО "Лефортово" акцию в поддержку Сафронова, некоторые из них были задержаны.

- В России коронавирус нашли еще у 6 537 человек. Сейчас лечение продолжают 218 239 пациентов. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что прирост случаев COVID-19 в стране остается стабильным, а летальность в разы ниже, чем во многих других странах. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что скорого возвращения к нормальной жизни после пандемии ждать не стоит.

- На фоне протестов в Хабаровск прибыл Юрий Трутнев. Полпред президента на Дальнем Востоке подчеркнул, что хабаровского губернатора Сергея Фургала не могли задержать без "железного обоснования". Он также отметил, что о возможном криминальном прошлом чиновника до губернаторских выборов известно не было. Между тем в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала.

- Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян. С 15 июля граждане России смогут въехать в страну, но при определенных условиях. Туристы должны иметь на руках два отрицательных теста на коронавирус, иначе им придется провести две недели на карантине. Ранее российские власти сообщили о планах частично возобновить международные перелеты со среды.

- Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше. Он одержал победу во втором туре с минимальным отрывом от оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского.