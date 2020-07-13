Амурский ГПЗ сообщил об усилении мер безопасности после беспорядков на стройке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Строительные работы на Амурском газоперерабатывающем заводе продолжаются в штатном режиме, меры безопасности после беспорядков усилены, заказчик исправно платит подрядчикам, заявили журналистам в пресс-центре Амурского ГПЗ.

13 июля на территории вахтового городка подрядной организации "Ренейссанс Хэви Индастриз", участвующей в строительстве завода, ее сотрудники устроили беспорядки, в результате ряду бытовых и административных помещений этой компании был нанесен ущерб, говорится в комментарии АГПЗ.

Причиной конфликта "стали разногласия между сотрудниками "Ренейссанс Хэви Индастриз" и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения", пояснили в пресс-центре.

При этом в пресс-центре завода подчеркивают: "Компания "Ренейссанс Хэви Индастриз" своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту. Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей перед подрядной организацией".

"К урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, были привлечены силы Росгвардии и ОМОНа. В настоящий момент в Свободном (город, где произошел инцидент - ИФ) ведутся переговоры с инициативной группой сотрудников "Ренейссанс" и руководством организации. Проводится расследование всех обстоятельств происшествия с участием органов правопорядка и региональных органов власти", - информирует завод.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск". Строительством управляет АО "НИПИГАЗ". На стройке занято около 30 тыс. человек. Прогресс строительства Амурского ГПЗ в июне 2020 года составил 63,4%.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.