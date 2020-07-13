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СК заинтересовался невыплатой зарплат строителям Амурского ГПЗ, учинившим погром в офисе подрядчика

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следователи разбираются в обстоятельствах невыплаты зарплат работникам Амурского газоперерабатывающего завода (Амурская область) после того, как рабочие устроили погром в подрядной организации "Ренейссанс Хэви Индастриз ", сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"(Глава СК РФ - ИФ) Александр Бастрыкин дал указание доложить об обстоятельствах происшествия на территории строительной площадки газоперерабатывающего комплекса в Амурской области, где между работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

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В нем отмечается, что по публикациям в СМИ о невыплате зарплаты работникам подрядной организации организована доследственная проверка.

13 июля на территории вахтового городка подрядной организации "Ренейссанс Хэви Индастриз", участвующей в строительстве Амурского ГПЗ, рабочие устроили погром в бытовых и административных помещениях. По данным объединенного пресс-центра Амурского ГПЗ, со стороны подрядной организации в беспорядках участвовало около 300 человек. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, стройплощадка оцеплена. Уточняется, что участниками конфликта стали граждане Узбекистана.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством осуществляет АО "НИПИГАЗ". На стройке занято около 30 тыс. человек. Прогресс строительства Амурского ГПЗ в июне 2020 года составил 63,4%.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа.

Амурский ГПЗ СКР

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