Союз журналистов готов помочь юридически сотрудникам СМИ, собравшимся в Лефортове

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России при необходимости может оказать юридическую помощь сотрудникам СМИ, которые 13 июля решили провести встречу у СИЗО "Лефортово" в знак солидарности с Иваном Сафроновым, арестованным по обвинению в госизмене. Об этом заявил глава союза Владимир Соловьев.

По его словам, собравшиеся у изолятора журналисты не представляют опасности.

"Мы следим за ситуацией и обязательно проанализируем ее. Если права журналистов были нарушены, то мы будем их защищать, можем оказать юридическую помощь", - отметил он.

К СИЗО пришли несколько десятков журналистов, задержаны больше десяти из них.

Сафронов, с мая работавший советником гендиректора "Роскосмоса", а до того работавший в "Коммерсанте" и "Ведомостях", на прошлой неделе был задержан и арестован по обвинению в госизмене. По словам адвокатов, в ФСБ считают, что в 2012 году его завербовала чешская разведка, а в 2017 году он по ее заданию собрал и передал информацию, представляющую гостайну. США были конечным получателем этих данных, касающихся военно-технического сотрудничества России со странами Африки и Ближнего Востока, считают в контрразведке.

Защита также отмечала, что в документах следствия нет доказательств причастности Сафронова ко вменяемому преступлению или секретности данных, выдачу которых ему вменяют.

Сам он вины не признает.

В понедельник Сафронову должно быть предъявлено обвинение.