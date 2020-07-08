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В МВД посчитали одиночные пикеты в период карантина нарушением

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России получил разъяснения от МВД по поводу одиночных пикетов: полиция считает, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе карантинных мер, сообщил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей", - сказал Соловьев в среду.

Поэтому Союз намерен обратиться к тем, кто эти меры вводил, чтобы эти меры были отменены. Он отметил, что одиночные пикеты не являются массовым мероприятием, которое требует согласования, и порой остаются единственной возможностью для проявления журналистами солидарности с коллегами.

Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

С её позицией согласен глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев, а также в СЖР.

Ранее в столице прошли серии одиночных пикетов, которые начались с пикета журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, вышедшего в конце мая с пикетом в поддержку администратора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. За участие в пикете Азару назначили наказание в виде 15 суток ареста (Мосгорсуд позже сократил срок до десяти суток). Вышедшие в его защиту на Петровку, 38 также привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Аналогичная ситуация произошла с участниками одиночных пикетов в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Последние задержания журналистов случились накануне, во вторник, когда они вышли к зданию ФСБ на Лубянке в поддержку задержанного по делу о госизмене бывшего журналиста Ивана Сафронова.

МВД Союз журналистов России СЖР

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