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Сафронов заявил ОНК, что на него не оказывают давления

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по подозрению в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не имеет как таковых жалоб на условия содержания и говорит, что давления на него не оказывается.

"Мы только что побывали у него. Говорит, не пытают, не бьют. Давления, говорит, также не оказывают, по крайней мере физического точно. Говорит, что обращаются корректно", - сказала "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

В настоящее время Сафронов содержится в карантине в СИЗО "Лефортово". В камере содержится только он один.

"Конечно, по виду он немного в шоке, но мне кажется по-другому быть и не может", - сказала Меркачева.

По ее словам, Сафронов пока не получал никаких передачек, но неплохо отозвался о питании в СИЗО.

В среду его также осмотрели врачи.

"У него были проблемы со спиной из-за неудобного матраца. Мы попросили и нам пообещали, что заменят ему сегодня матрац, чтобы он нормально спал. В камере также есть холодильник и телевизор. Телевизор пока не работает, так как нет антенны, но этот недостаток тоже пообещали устранить", - сказала член ОНК.

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (статья 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Иван Сафронов ОНК

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