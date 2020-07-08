Сафронов заявил ОНК, что на него не оказывают давления

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по подозрению в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не имеет как таковых жалоб на условия содержания и говорит, что давления на него не оказывается.

"Мы только что побывали у него. Говорит, не пытают, не бьют. Давления, говорит, также не оказывают, по крайней мере физического точно. Говорит, что обращаются корректно", - сказала "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

В настоящее время Сафронов содержится в карантине в СИЗО "Лефортово". В камере содержится только он один.

"Конечно, по виду он немного в шоке, но мне кажется по-другому быть и не может", - сказала Меркачева.

По ее словам, Сафронов пока не получал никаких передачек, но неплохо отозвался о питании в СИЗО.

В среду его также осмотрели врачи.

"У него были проблемы со спиной из-за неудобного матраца. Мы попросили и нам пообещали, что заменят ему сегодня матрац, чтобы он нормально спал. В камере также есть холодильник и телевизор. Телевизор пока не работает, так как нет антенны, но этот недостаток тоже пообещали устранить", - сказала член ОНК.

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (статья 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.