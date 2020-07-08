Экспертизы о секретности сведений, якобы переданных Сафроновым, подготовили Минобороны и ФСВТС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Экспертизы, подтверждающие секретность сведений, которые, по версии следствия, передал за рубеж советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подготовили специалисты министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, заявил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Там есть несколько экспертиз – по-моему, три, – которые назначаются обычно для того, чтобы проверить те или иные сведения на предмет их секретности и достоверности. Две министерства обороны и одна ФСВТС", - сказал Павлов агентству.

По его словам, упоминание об экспертизах есть в постановлении о возбуждении уголовного дела, но ни суду при избрании Сафронову меры пресечения, ни защите следователь их не показал.

"Большой вопрос: устоит ли такое постановление суда, которое основано лишь на постановлении о возбуждении уголовного дела? Потому что никаких других фактурных материалов суд не изучал", - подчеркнул Павлов.

Дело Сафронова

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (статья 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.