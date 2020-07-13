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В Госдуме решили отделить в законе удаленную работу от дистанционной

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Понятия удаленной и дистанционной работы разграничат, сообщил первый зампред комитета Госдумы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

"Между дистанционной и удаленной работой существует разница. Дистанционный труд – это фриланс, и для них существует ряд упрощенных подходов, удаленный труд - это работа не на своем классическом рабочем месте, это работа в другом месте, но по аналогичному режиму и графику, как и для работника в офисе", - сказал Тарасенко "Интерфаксу" в понедельник.

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В связи с этим, по его словам, "рабочей группой по совершенствованию трудового законодательства достигнута договоренность, что ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, регулирующих вопросы удаленной занятности, будут внесены поправки, которые достаточно четко "разведут" удаленный и дистанционный труд".

Он пояснил, что в предложенном к первому чтению законопроекте об удаленной работе эти два понятия смешиваются.

Депутат отметил, что одним из требований к работникам на удаленке может стать необходимость об уведомлении работодателя о своем местонахождении.

"Я полагаю, что местонахождение работника не должно быть тайной для работодателя, в том числе для осуществления проверки", - сказал Тарасенко.

Замглавы комитета напомнил, что законопроект об удаленной работе был внесен в Госдуму в середине июня, первое чтение запланировано на 21 июля.

"Второе чтение законопроекта состоится осенью, но работа над поправками уже ведется", - полагает Тарасенко.

Госдума

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