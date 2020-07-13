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Правительство РФ поддержало законопроект об "удаленке" с учетом ряда замечаний

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров РФ поддерживает законопроект об удаленной работе, говорится в проекте отзыва правительства на законодательную инициативу о новых режимах работы и их регулировании.

"Предложенные изменения будут способствовать развитию рынка труда, (...) расширению использования гибких форм занятости, а также переходу на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников", - указано в документе, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Вместе с тем в правительстве предлагают в проекте закона "предусмотреть последствия отказа работника от дачи согласия на работу в режиме временной дистанционной (удаленной) работы", а также "возможность реализации работником права на использование в рамках дистанционной работы своего личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации".

Также в правительстве предложили разработчикам дополнительно уточнить используемые в законопроекте понятия "время взаимодействия" и "неприкосновенность времени отдыха" с "учетом положений Трудового Кодекса о режиме рабочего времени и времени отдыха".

Кроме того, в правительстве считают необходимым "более полно урегулировать особенности комбинированной дистанционной (удаленной) работы, предусмотрев возможность заключения трудового договора", содержащего условия такой занятости.

Законопроект о регулировании удаленной работы был внесен в Думу 16 июня, среди авторов инициативы - спикер Вячеслав Володин. Документом предлагается дополнить главу 491 Трудового кодекса РФ положениями, определяющими новые режимы работы, такие как временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа, а также уточняющими положениями о дистанционной (удаленной) работе.

Ожидается, что первое чтение законопроекта в Госдуме состоится 21 июля.

"Удаленка" и "дистанционка"

Ранее в понедельник первый зампред комитета Госдумы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко сообщил, что понятия удаленной и дистанционной работы разграничат.

"Между дистанционной и удаленной работой существует разница. Дистанционный труд - это фриланс, и для них существует ряд упрощенных подходов, удаленный труд - это работа не на своем классическом рабочем месте, это работа в другом месте, но по аналогичному режиму и графику, как и для работника в офисе", - сказал Тарасенко "Интерфаксу" в понедельник. По его словам, в предложенном к первому чтению законопроекте эти два понятия смешиваются.

правительство РФ

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