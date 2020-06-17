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Около 10% работников в РФ остались на удаленке после снятия ограничений по COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Порядка 10% работающих россиян продолжают трудиться в удаленном режиме, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"По данным мониторинга "Работа в России", мы видим, что порядка 10% всех работающих граждан на сегодняшний день находятся в режиме удаленной занятости. При этом, даже с учетом снятия ограничений, мы видим, что снижение числа граждан, находящихся на таком режиме, произошло всего на 1%", - сказал Котяков в рамках Социального форума, который в среду проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.

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Он отметил, что удаленная занятость оказалась для некоторых компаний оптимальным режимом организации труда. "С учетом этого мы с "Единой Россией" предложим проект поправок в Трудовой кодекс, регламентирующий удаленную занятость", - сказал Котяков.

Он уточнил, что законопроект находится на этапе внесения в Госдуму и дорабатывается на площадке нижней палаты парламента. Министр пояснил, что предполагается внести в ТК три ключевых понятия: это дистанционно-удаленная работа, временная дистанционно-удаленная работа и комбинированный режим занятости.

"В рамках этих режимов, в случае принятия поправок, у работника появится возможность не указывать в трудовом договоре условия о рабочем месте - рабочее место дистанционного работника может находиться там, где у работника есть возможность выполнять свои функции", - сказал Котяков.

Он отметил, что становятся юридически возможными такие формы занятости, когда работник трудится только часть времени, если это комбинированная занятость.Кроме того, у работника появится возможность временно переходить на дистанционную работу без заключения дополнительных трудовых соглашений, добавил министр.

Минтруд РФ коронавирус

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