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Трудовые договоры можно будет заключать по электронной почте

Трудовые договоры можно будет заключать по электронной почте
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму в четверг внесена обновленная редакция проекта закона о взаимодействии работника и работодателя в электронном виде посредством обмена юридически значимыми сообщениями.

Один из авторов законопроекта (№736455-7), председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что законопроектом предлагается новая статья 15.1 в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Она, в частности, предусматривает, что обмениваться сообщениями работодатель и работник могут "с использованием электронных или иных технических средств".

Начало юридических последствий

Помимо этого, законопроект определяет момент, с которого сообщение влечет юридические последствия – таковым предложено считать момент доставки сообщения адресату. "Иными словами, сообщение влечет юридические последствия с момента, когда адресат получил возможность ознакомиться с содержанием сообщения", - пояснил Крашенинников.

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Вместе с тем, новой статьей 15.3 предлагается предоставить работнику возможность в одностороннем порядке отказаться от обмена юридически значимыми сообщениями в электронной форме – в любой момент после заключения трудового договора.

"Это необходимо предусмотреть, поскольку не все граждане могут или желают пользоваться различными электронными устройствами для приема таких сообщений", - отметил Крашенинников.

Еще одной новеллой являются поправки в статью 67 ТК РФ, согласно которым трудовой договор может быть заключен, в том числе, посредством электронных средств.

При ведении переговоров в электронной форме о заключении трудового договора в законопроекте "предусматривается обязанность работника и работодателя вести себя добросовестно", в том числе, не вступать в переговоры о заключении трудового договора при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.

Согласно проекту закона, работодатель будет обязан обеспечить хранение всех поступивших от работника и направленных работнику юридически значимых сообщений и копий, в том числе электронных.

Обратной силы не имеет

Положения законопроекта предлагается вводить в действие с 1 октября 2020 года. Они будут применяться к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вступления в силу закона.

Крашенинников подчеркнул, что в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и перевода многих сфер деятельности на дистанционный формат законопроект особенно актуален.

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Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что законопроект о внесении в Трудовой кодекс (ТК) изменений, связанных с удаленной работой, будет подготовлен в ближайшие две недели и внесен на рассмотрение Госдумы.

"Мы рассчитываем, что законопроект будет готов к середине июня, и внесен в Госдуму", - сказал Исаев журналистам в четверг по итогам заседания экспертной группы по подготовке законопроекта.

Он сообщил, что за основу изменений в ТК, направленных на регулирование дистанционного труда, защиту прав работников на удаленной работе, будет принят вариант законопроекта, который подготовлен депутатами "Единой России".

"В ближайшие дни профсоюзы, работодатели, Министерство труда представят свои замечания и предложения, чем необходимо дополнить текст документа, и мы начнем консультации, чтобы подготовить согласованный законопроект, в равной степени защищающий права и интересы работников и учитывающий экономические реалии, о которых заявляют работодатели", - уточнил Исаев

Парламентарий полагает, что законопроект об изменениях Трудового кодекса пройдет первое чтение в Госдуме до конца весенней сессии.

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