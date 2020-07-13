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Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в государственной измене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Ивану предъявили обвинение. Вину по предъявленному обвинению он не признал", - сказал Павлов агентству в понедельник.

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"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", - добавил Павлов.

Лефортовский суд Москвы 7 июля заключил Сафронова под страже по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, полагает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 13 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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