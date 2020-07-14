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Авиакомпания S7 заявила об убыточности пассажирских перевозок

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 отметила восстановление пассажирских перевозок в июне в сравнении с предыдущими месяцами, но вместе с тем они остаются убыточными.

Экономический кризис

В июне авиакомпания перевезла более 677 000 человек. Это на 49% меньше, чем в июне 2019 года, но в 2,4 раза больше, чем в мае 2020 года. На внутренних линиях падение перевозок составило около 45%.

"В июне S7 Airlines восстановила полеты по всем направлениям своей внутрироссийской маршрутной сети, а также открыла новые рейсы: из Москвы в Геленджик и Ульяновск, из Новосибирска в Оренбург и Волгоград, из Иркутска в Сочи, Симферополь и Южно-Сахалинск", - отметила компания.

Экономика перевозок остается убыточной, несмотря на постепенный рост пассажиропотока, заявил через пресс-службу замгендиректора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.

"В условиях закрытых границ на рынке внутренних перевозок образовался значительный избыток емкостей, и авиакомпании вынуждены снижать средний тариф из-за острой конкурентной ситуации. Таким образом, перевозчики лишены возможности заработать в высокий для авиации сезон", - объяснил он.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана Владиславом и Наталией Филевыми.

S7 Сибирь коронавирус Владислав Филев Григорий Давыдов

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